Блогера убили после мастер-класса по ведению споров

Блогера
Кениширо Окамото убили после лекции об управлении спорами в интернете, сообщает
телеканал "360". 41-летний Окамото более известный под ником Hagex, участвовал
в конференции в городе Фукуока. Мужчина вел лекцию о том, как вести себя
при спорах и провокациях в интернете.
Через несколько часов поле мероприятия тело Окамото с ножевыми ранениями обнаружили в ванной. Полицейские арестовали подозреваемого. Им оказался 42-летний Хидемицу Мацумото, который признал, что совершил преступление из-за ненависти к блогеру.
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