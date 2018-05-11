Солист популярной рок-группы найден мертвым

В Великобритании при невыясненных обстоятельствах скончался солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон. Его тело нашли недалеко от пристани порта Эдгар.

Причина смерти не называется, передает телеканал "360" со ссылкой на "Газету.ru". Полиция два дня искала исполнителя: он пропал после того, как оставил в Сети двусмысленные сообщения. По факту случившегося проводится проверка.