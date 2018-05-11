Российский музыкант скончался в 61 год

Провал России на "Евровидении" Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Пятница 11 мая
Лента новостей
22:01
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
21:52
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
21:52
Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
21:35
Под Петербургом электричка протаранила "Газель"
21:08
Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
20:42
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
19:21
Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим
18:56
Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"
18:48
Жуткий пожар в Мытищах попал на видео
18:38
Запад попрощался с Россией из-за неудачницы Самойловой
18:37
Жену актера Гогунского поздравляют с беременностью
17:56
Как есть после шести вечера и не полнеть
17:46
Совет на выходные
17:25
Сачок Кудрин возвращается во власть
17:24
Украинцы растоптали изгнанную с "Евровидения" Самойлову
17:12
Семья Елизаветы II угодила в порноскандал
16:53
Заслуженный артист России попал в больницу
16:45
22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой
16:33
Lexus LC 500: Красота и скорость
16:16
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
16:15
Аверин закрутил роман с Толкалиной
16:14
В небо над Конаково поднимутся лучшие пилоты мира
16:09
Названа дата формирования новой команды Медведева
16:03
Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
15:53
Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
15:53
Обжора Боня взбесила дряблым телом
15:42
Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств
15:29
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
15:25
Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
15:17
Во время акции "Бессмертный полк" в Москве готовили теракт
15:09
Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США
15:04
Трамп отменил антироссийские санкции
14:55
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле
14:50
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
14:48
Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
14:32
Выявлена опасность общения с курильщиками
14:11
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
14:00
Обнародована подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской
13:50
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:45
В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"
13:44
"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"
13:32
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:59
Известный российский певец собрался воевать на Украине
12:46
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:31
Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:56
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
11:50
Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки
11:50
"Я старомодна": девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:15
Ученые назвали признаки инопланетной жизни
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:49
Тележки в супермаркетах признаны опасными для здоровья
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:15
Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:55
Киев сознался в подчинении Вашингтону
09:52
Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:10
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:33
Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
22:00
Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:57
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:29
"Аплодируют все": Киев раскрыл план возвращения Донбасса
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:04
Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире "России 1"
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:43
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
17:42
Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
Происшествия

Российский музыкант скончался в 61 год

прочитано 1684 раза

В Норвегии на 62-м году жизни скончался известный музыкант Михаил Альперин. Об этом сообщил его коллега Андрей Кондаков.

"Не стало Миши Альперина. Мы узнали это от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Причина смерти не называется. О дате прощания с артистом будет объявлено отдельно.

11 мая 2018, 19:07

комментарии

Политика

Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
Сачок Кудрин возвращается во власть
Трамп отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль

Проишествия

Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене
Политика

Трамп отменил антироссийские санкции

Выход США из иранской сделки на руку Москве
Шоу-бизнес

Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"

Музыкант считает, что программа уже стала предсказуемой
Шоу-бизнес

Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим

Певец подогрел слухи о своей сексуальной ориентации

Гороскоп

Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"

Фоторепортажи

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru