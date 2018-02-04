На юге Москвы разгорелся крупный пожар

Возле Третьего транспортного кольца на улице Вавилова на юге Москвы горят металлические гаражи, передает ТАСС. Площадь возгорания оценивается в 1,2 тысячи квадратных метров. На место следуют дополнительные пожарные расчеты.
Певица уехала удивлять своими талантами публику в Германии
Мужчина рассказал о хитрых уловках, на которые пошел телеведущий
Девушка переживает, что не сможет одержать верх в борьбе с онкологией
Разочарованный отсутствием взаимности молодой человек угрожает экстрасенсу расправой