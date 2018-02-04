Возле станции метро "Сухаревская" в центре Москвы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника увеселительного заведения. Сообщается, что стрелок был задержан. Его друг с оружием скрылся на черной Maserati, передает телеграм-канал "112". В городе был объявлен план "Перехват".