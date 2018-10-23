Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба

В почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса обнаружили взрывное устройство. Техники совершили контролируемый подрыв, предотвратив ЧП.

Пакет с бомбой обнаружил работник резиденции Сороса. Мужчина отнес его в лесистую местность и вызвал полицию.

Примечательно, что Бедфорд, в котором живет Сорос, является престижным и закрытым городком. За последние 35 лет здесь не произошло ни одного криминального эпизода. Новость об обнаружении в Бедфорде взрывного устройства вызвала переполох среди местных жителей, передает RT.



Напомним, что в 2017 году более полусотни тысяч американцев подписали петицию. Они потребовали от президента США Дональда Трампа объявить Джорджа Сороса террористом.

По версии издания Forbes, Сорос стал неудачником года. Его капитал за короткий срок сократился почти в три раза.

