Мужчина грабил пенсионеров с помощью кетчупа

В Великобритании 64-летний выходец из Румынии грабил пенсионеров, используя кетчуп. Таким необычным способом он совершил восемь преступлений.
Мужчина поджидал пенсионеров у банков, следовал за ними, обливал кетчупом и заявлял им, что те истекают кровью. Пока пострадавшие пребывали в растерянности, злоумышленник их обворовывал. Суд приговорил изобретательного грабителя к 2,5 года тюрьмы, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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