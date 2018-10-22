Умер режиссер сериала "Клан Сопрано"

Умер известный американский режиссер Дэнни Лейнер, получивший наибольшую популярность благодаря сериалу "Клан Сопрано". Кинодеятель скончался на 58-м году жизни. Он боролся с раком легких.
О смерти режиссера высказался его друг, продюсер Росс Путман, передает teleprogramma.pro. "Дэнни был одним из тех, что работал со мной, еще новичком, на моем самом первом фильме, и повел он себя при этом великодушно. Я многому у него научился", – написал он.
"Клан Сопрано" – культовый американский криминально-драматический телесериал, транслировавшийся на HBO. В России его показывали несколько телеканалов.
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