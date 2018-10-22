Москвич заживо сварился в кипятке

В центре столицы мужчина заживо сварился в котле с битумом. Смолоподобное вещество должны были использовать для ремонта дорог.
Неизвестный неожиданно взобрался на машину с кипящим битумом и запрыгнул в люк. Рабочие опешили от увиденного. От полученных ожогов мужчина скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка, передает РИА ФАН.
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