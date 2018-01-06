Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела музыканта-балалаечника театра "Русская песня" Дмитрия Калинина под мостом. Сообщается, что в качестве основной версии правоохранители рассматривают самоубийство.

Российский музыкант Дмитрий Калинин. известный под своим сценическим псевдонимом CrazyBalalaika, был обнаружен мертвым вблизи Хомутовского тупика внутри технического помещения вблизи опоры пешеходного моста. На его теле специалисты нашли два колото-резаных ранения в области сердца.

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Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Убийство". Тем не менее, правоохранители рассматривают в качестве основной версии самоубийство, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Подобное предположение немало удивило близких музыканта и всех, кто внимательно следит за этим делом. Люди сомневаются, что характер ранений указывает на возможность самостоятельного их нанесения.

Впрочем, этим вопросом занимаются специалисты. Назначена судмедэкспертиза, следователи проводят все необходимые действия для выяснения обстоятельств трагедии.

Напомним, рядом с телом артиста был обнаружен кухонный нож, в связи с чем возникло предположение, что убийство произошло на бытовой почве. Однако коллеги Дмитрия Калинина не представляют, кто мог пойти на это преступление – артист был добрейшим человеком, у него не было врагов.

Напомним, музыкант-балалаечник театра "Русская песня" пропал 27 декабря. В последний раз его видели после концерта в одном из московских клубов. На протяжении нескольких дней волонтеры, друзья и родственники искали Дмитрия Калинина. Его тело было обнаружено неподалеку от железнодорожного моста в центре Москвы. Артисту был 41 год.