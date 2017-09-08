В Киеве взорвали убийцу Шамиля Басаева

В центре Киева взорвался автомобиль с пассажирами, в результате чего водитель погиб на месте. Сообщается, что автомобилем управлял участник ликвидации террориста Шамиля Басаева, воевавший позже в Донбассе в составе чеченского добробата, Тимур Махаури.

В центре Киева в районе Бессарабской площади между улицами Бассейной и Большой Васильковской в пятницу, 8 сентября, взорвался автомобиль с пассажирами. За рулем был один из ликвидаторов Шамиля Басаева, участник войны в Донбассе на стороне украинской армии, боец добровольческого чеченского "батальона имени Шейха Мансура" Тимур Махаури.





Водитель погиб на месте. Также пострадали находящиеся в автомобиле женщина и ребенок. Женщине – украинский канал 112 сообщает, что ее зовут Наталья Гоций и она всемирно известная модель – оторвало ногу, состояние шестилетнего ребенка не вызывает опасений. Также сообщается о пострадавших в находившихся рядом автомобилях. Причиной взрыва украинские правоохранители уже назвали взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия друзья погибшего уверены, что это покушение: у их "побратима" было много врагов.





Погибший в результате взрыва автомобиля в центре Киева уроженец Чечни Тимур Махаури (Али Дабуев), известный также как Руслан Папацкория, принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе и имел устойчивые связи в криминальном мире, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире украинского телеканала 112. "Это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году на Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление", – уточнил Шевченко.

Как сообщает МВД Украины, после подрыва автомобиля в центре Киева возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ведомстве подтвердили, что погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, воевавший в АТО в добровольческом батальоне. Также украинские правохранители сообщили, что пострадали женщина с ребенком, которые ехали в соседнем авто. Об их состоянии Киев пока не сообщает.



