Суд арестовал ивантеевского стрелка

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, арестован. Юношу заключили под стражу до 5 ноября. Данное решение вынес Басманный суд столицы, передает Life.ru.

Таким образом удовлетворено ходатайство следствия, которое просило об аресте. В ходе процесса было учтено, что школьник может скрыться от правоохранителей. Поскольку подростку еще нет 16 лет, дело рассматривается в закрытом режиме, пишет "АиФ".