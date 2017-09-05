В Подмосковье школьник выстрелил в голову учительнице

Днем 5 сентября в школе №1 Ивантеевки началась стрельба. Девятиклассник пришел на занятия, предположительно вооруженный травматическим пистолетом.

С криком "Я пришел сюда сдохнуть!" он ворвался в класс, приказал детям сесть и выстрелил в учительницу и в потолок. Школьники от страха начали выпрыгивать из окон, несколько человек пострадали при падении на асфальт. Преподаватель Калмыкова Любовь Юрьевна доставлена в реанимацию с травмами головы.

Полиция задержала стрелка. По информации Telegram-канала Mash, его акция была спланированной. Украв у отца травматический пистолет и купив несколько крупных петард, подросток отправился в учебное заведение. Что толкнуло его на этот поступок, пока не известно.

В МВД подтвердили, что девятиклассник пришел в школу с травматикой и выстрелил преподавателю в голову. По данным ведомства, трое учеников прыгнули с высоты второго этажа: у одного – перелом позвоночника, у второго – обеих конечностей, третий получил открытый перелом предплечья.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, cотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России "Пушкинское" опрашивают злоумышленника в присутствии его родителей. "Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются обстоятельства произошедшего", – уточнили стражи порядка.