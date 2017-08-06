Украинский музыкант умер посреди выступления

Солист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко умер прямо на сцене посреди своего выступления на фестивале "Августовский блюз" в городе Хаапсалу на северо-западе Эстонии. Музыкант страдал акромегалией.

Очевидцы трагедии рассказали, что Ивану Денисенко стало плохо во время выступления, передает издание Postimees.ee. Он упал навзничь после того, как закончил петь и начался музыкальный проигрыш. По словам гостей фестиваля, после этого на сцену вышел конферансье Ян Ууспыльд и поинтересовался, нет ли среди зрителей врача.

"На место вызвали скорую, медики делали ему массаж сердца несколько десятков минут", – рассказал организатор "Августовского блюза" Индрек Дитманн. Сообщается, что после этого медики отывезли музыканта в Таллин, однако все их усилия оказались тщетны – мужчина умер.

Иван Денисенко страдал акромегалией из-за доброкачественной опухоли мозга. Это заболевание связано с нарушением функции гипофиза и внешне проявляется в увеличении кистей, стоп и черепа, в особенности – его лицевой части. Обычно болезнь проявляется после завершения этапа роста организма и может продолжаться много лет. О том, стала ли эта болезнь причиной его внезапной кончины, или у трагедии есть другой источник, пока не известно.

На Украине Иван Денисенко известен не только как музыкант, но и как талантливый художник. Его музыкальный путь начался параллельно с учебой в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Группа Ivan Blues & Friends дала свой первый концерт 31 декабря 2007 года в одном из баров Киева. С тех пор коллектив регулярно выступал в клубах и концертных залах по всей Украине.