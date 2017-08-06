Названы мотивы убийства директора океанариума в Москве

В столичном управлении Следственного комитета России раскрыли новые подробности дела об убийстве директора московского океанариума Андрея Чернова. Названы вероятные мотивы преступления.

Расследование убийства московского предпринимателя Андрея Чернова было передано в управление по расследованию особо важных дел, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Следственного комитета России. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью", – подчеркнули в ведомстве. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что на месте убийства были обнаружены гильзы калибра 7,62 миллиметра. "Киллер, возможно, стрелял из ТТ, но это пока уточняется", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов Москвы.

Напомним, тело генерального директора расположенного в торговом центре "Крокус-Сити" океанариума было обнаружено 4 августа на территории района Филевский парк в Москве. В бизнесмена стреляли шесть раз. Два выстрела киллер произвел в голову уже раненой жертве.

Сообщается, что убийца действовал крайне профессионально и не оставил на месте преступления ни одной улики. Кроме того, нападение было совершенно в месте, которое не попадало в поле видимости ни одной из камер наружного наблюдения. Также следствию пока не удалось найти ни одного свидетеля преступления.