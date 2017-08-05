Жуткие подробности расстрела директора океанариума на Рублевке

Следователям удалось обнаружить орудие убийства руководителя столичного океанариума Андрея Чернова. Злоумышленник застрелил его из автомата Калашникова.

Киллер произвел шесть точных выстрелов, чтобы ликвидировать Чернова. Как оказалось, четыре пули попали в туловище, а еще две – в голову.

Можно сказать, что это убийство было совершено с особой жестокостью. Преступник сделал два контрольных выстрела в голову в человека, который уже получил четыре огнестрельных ранения.

Как писали Dni.Ru, нападение было тщательно спланировано. Злоумышленник открыл огонь в тот момент, когда Чернов находился вне поля видимости камер наружного наблюдения. Кроме того, не удалось найти ни одного свидетеля происшествия.

Злоумышленник не оставил на месте преступления ни одной улики, сообщает Telegram-канал Mash. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, генерального директора столичного океанариума застрелили 4 августа во время пробежке в Суворовском парке парке недалеко от Рублевского шоссе. Судя по всему, убийство было заказным, однако следователи отрабатывают все версии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства убийства устанавливают сотрудники столичного управления Следственного комитета.