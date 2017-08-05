Убийство на Рублевском шоссе Уход Малахова с Первого канала Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

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Происшествия

Дело об убийстве главы океанариума на Рублевке зашло в тупик

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Стали известный первые подробности расследования убийства генерального директора столичного океанариума. Предположительно, преступление было тщательно спланировано.

Продолжение: Жуткие подробности расстрела директора океанариума на Рублевке
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Следователи предполагают, что убийство Андрея Чернова совершил настоящий профессионал. Правоохранителям не удалось обнаружить каких-либо следов злоумышленника.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, киллер следил за Черновым несколько дней, прежде чем решиться на убийство. Он выбрал для преступления место, которое находится вне поля зрения камер наружного видеонаблюдения.

Кроме того, следователям не удалось найти свидетелей происшествия. По предварительным данным, киллер не оставил полицейским ни одной зацепки.

Напомним, труп Андрея Чернова была обнаружен в Суоворовском парке недалеко от Рублевского шоссе. Бизнесмена застрелили во время пробежки.

Чем был вооружен киллер, неизвестно. Злоумышленник сделал шесть выстрелов, один из них, контрольный, пришелся в голову. Как писали Dni.Ru, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Автор: Евгений Мышко5 августа 2017, 16:06

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