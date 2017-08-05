Киллер расстрелял главу "Океанариума" на Рублевском шоссе
Обстоятельства происшествия изучают сотрудники столичного управления Следственного комитета. Предположительно, Чернова застрелили во время пробежки.
Следователи сообщают, что преступник произвел по меньшей мере шесть выстрелов. Один из них, контрольный, пришелся в голову. Чернов от полученных ранений скончался на месте.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают все версии случившегося. Не исключено, что убийство было заказным.
Отметим, что "Океанариум" в торговом центре "Крокус-сити" был открыт в 2016 году. По данным газеты "Московский комсомолец", у Чернова не было личного кабинета, несмотря на то, что он занимал должность генерального директора.
Деловые встречи и совещания предприниматель проводил в ресторанах. Отмечается, что Чернов работал даже по выходным.
Известно, что у предпринимателя осталось два взрослых сына. Один из них работает в банке, второй трудится заместителем директора "Океанариума".
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