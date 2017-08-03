Расследованию ликвидации банды ГТА поможет киллер

Зал судебных заседаний, где были уничтожены пытавшиеся совершить побег члены банлы ГТА, оказался не пустым. В "аквариуме" для подсудимых за пуленепробиваемым стеклом ждал конвоиров Виктор Ардабьевский, чье дело в тот день слушалось в том самом зале.

Силовики, ликвидировавшие членов "банды ГТА", охраняли процесс по делу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме и убийствах. На этом этаже и произошла попытка побега заключенных, сообщали ранее Dni.Ru.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", – рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Как видно на оказавшемся в распоряжении Рен-ТВ видео с камер наблюдения, конвоиры не успели вывести Ардабьевского из зала суда, когда началась перестрелка. Значит, Ардабьевский видел, как были ликвидированы два преступника, пытавшихся вырваться на свободу, пишет RT. На видео явно видно, что за пуленепробиваемым стеклом в "аквариуме" – месте для подсудимых – находится человек. Это и есть Виктор Ардабьевский, слушание дела которого окончилось несколькими минутами раньше.

"К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились в на первом этаже в ожидании автозака, – рассказал источник, знакомый с ходом дела. — Ардабьевского же должны были вывести последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов. Адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов после этого сигнала тревоги был в срочном порядке эвакуирован через запасной выход. А вот сам Ардабьевский остался в "аквариуме". Стекло в нём бронированное, так что его жизни ничто не угрожало".

Теперь Ардабьевского возможно привлекут по делу о попытке побега фигурантов "банды ГТА" и стрельбе в Мособлсуде. Он будет проходить свидетелем. Ожидается, что он расскажет о действиях сотрудников и нападавших.

