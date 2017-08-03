Расследованию ликвидации банды ГТА поможет киллер

Гибель российских туристов в Абхазии Уход Малахова с Первого канала Стрельба в Мособлсуде Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Четверг 3 августа
Лента новостей
13:52
Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
13:50
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
13:50
ОНФ эффективно борется с незаконными свалками
13:47
Отделения реанимации столичных больниц получат гранты
13:35
Почему растет рейтинг "Единой России"
13:18
В Москве резко упала стоимость поездки на такси
13:18
Госдума набирает авторитет
13:14
Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина
13:06
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
13:05
Новый штамм сибирской язвы уничтожает все живое
12:42
Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
12:39
Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты
12:33
Путин запустил Нижне-Бурейскую ГЭС
12:21
Москворецкую набережную перекроют на два дня
12:20
На развратный отель подали 300 жалоб
12:12
Володин нашел депутатское счастье
12:11
На Урале военные устроили массовую поножовщину
11:54
Кличко завершил карьеру
11:49
Как постарели звезды "Дома-2"
11:47
Когда начнет богатеть население России
11:39
Найден клад нацистов на миллиарды евро
11:38
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
11:22
На Боню напали из-за татуировки
11:05
Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии
10:46
При реставрации ВДНХ нашли ценный барельеф
10:45
Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте
10:33
Главные кинопремьеры недели
10:28
Владельцев бензиновых авто лишат отдыха
10:11
Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе
09:44
Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала
09:39
Путин с рабочим визитом прибыл в Благовещенск
09:35
Десятки детей отравились во время фестиваля на Байкале
09:14
Поклонники молятся о здоровье 89-летней Элины Быстрицкой
09:14
Россия пустила газ для Германии в обход Украины
08:56
Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку
08:52
Почему Любовь Полищук сдала сына в интернат
08:50
В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов
08:35
Правительство Японии ушло в отставку
08:31
Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей
08:29
В Приморье пропала группа туристов
08:06
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
07:59
Последствия жуткой аварии на МКАД попали на видео
21:59
Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж
21:54
Британию атаковал "зомби-вирус"
21:33
Избивший журналиста дебошир предложил "добазариться" (видео)
21:09
Таксист приехал на собственное ограбление в Югре
21:02
Мужики с клюшками набросились на оскандалившегося Малахова
20:42
ЦБ заявил о стабильности банковского рынка
20:42
Вейпы вызывают медленную смерть
20:15
Сын заставил работать убитую горем Софию Ротару
20:13
В Москве эвакуировали ЦУМ
20:07
В Абхазии при взрыве на военном складе пострадали россияне
19:43
Напавший на журналиста дебошир оказался православным фанатом
19:31
Андрей Малахов написал заявление в отдел кадров
19:25
Куда Трамп заведет Америку
19:21
После избиения журналиста в Москве возбудили дело
19:06
Десантура оторвалась в Москве
18:55
Напуганному Трампу снятся "кошмары" о России и Китае
18:37
В России хотят разрешить гей-парады в День ВДВ
18:32
Звезды об избитом в день ВДВ журналисте: стыд и позор
18:20
В Париже эвакуировали Лувр
18:12
Андрей Малахов возглавит телеканал
18:00
Алкоголь защищает от старческого слабоумия
17:46
В России сенсационно упали цены
17:43
Трамп утвердил новые санкции против России
17:29
Навка снова стала невестой
17:24
Основные привилегии ветеранов труда
17:15
В Сети осмеяли избитого в день ВДВ журналиста
17:09
Начались съемки нового сезона сериала "Мажор" с Прилучным
17:07
В Сирии обстреляли российское посолсьтво
17:02
В Москве мотоциклист протаранил автомобиль дипломата
16:36
Россиянин покорил мир страшным трюком на качелях (видео)
16:25
Анна Седокова: Я никому не нужная старая тетка
16:20
Баха "Коломна 2017": вплавь до финиша
16:13
Конвой ждет суровая кара за перестрелку в Мособлсуде
16:11
Лидеры фракций рассказали молодежи о счастье
16:08
Умер четвертый член "банды "ГТА"
16:06
Лучшие места для секса в отпуске
15:55
Молдаване отомстили Рогозину
15:52
Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем
15:51
Ученые нашли в мозге "кнопку" похудения
15:42
В Карелии подняли по тревоге полк истребителей
15:31
Борисов пролил свет на переход из "Времени" в "Пусть говорят"
15:25
Москва отбила наглую провокацию Запада
15:13
Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем (видео)
15:13
Спортивное купе LEXUS RC-F: Оранжевое настроение
14:59
Рейс задержали на два дня из-за секса черепах
14:52
Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником
14:48
В Великобритании по ошибке "похоронили" мужа королевы
14:43
Шесть легкоатлетов из России попались на допинге
14:37
В Кремле пройдет День знаний со звездами
14:32
В Киеве заявили о распаде Украины за полгода
14:24
Сати Казанова пришла в загс с эффектным брюнетом
14:17
Десантники отняли в магазине водку и виски (видео)
14:15
На Моисеева напали из-за гигантских долгов
14:13
Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой
14:08
Менеджер взял кредит в банке на убийство жены
13:50
Жена Малахова о его уходе с Первого канала
13:50
Поликлиники в России заработают по-новому
13:45
Корчевников убит из-за Малахова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Корчевников убит из-за Малахова
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
Малахов ушел с Первого канала из мести
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
Андрей Малахов возглавит телеканал
Происшествия

Расследованию ликвидации банды ГТА поможет киллер

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Зал судебных заседаний, где были уничтожены пытавшиеся совершить побег члены банлы ГТА, оказался не пустым. В "аквариуме" для подсудимых за пуленепробиваемым стеклом ждал конвоиров Виктор Ардабьевский, чье дело в тот день слушалось в том самом зале.
прочитано 25 раз

Силовики, ликвидировавшие членов "банды ГТА", охраняли процесс по делу экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме и убийствах. На этом этаже и произошла попытка побега заключенных, сообщали ранее Dni.Ru.

ПО ТЕМЕ

Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде

Странные совпадения в деле о бойне в Мособлсуде

Конвой ждет суровая кара за перестрелку в Мособлсуде

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", – рассказала пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.  

Как видно на оказавшемся в распоряжении Рен-ТВ видео с камер наблюдения, конвоиры не успели вывести Ардабьевского из зала суда, когда началась перестрелка. Значит, Ардабьевский видел, как были ликвидированы два преступника, пытавшихся вырваться на свободу, пишет RT. На видео явно видно, что за пуленепробиваемым стеклом в "аквариуме" – месте для подсудимых – находится человек. Это и есть Виктор Ардабьевский, слушание дела которого окончилось несколькими минутами раньше.

Скриншот ren.tv

"К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились в на первом этаже в ожидании автозака, – рассказал источник, знакомый с ходом дела. — Ардабьевского же должны были вывести последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов. Адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов после этого сигнала тревоги был в срочном порядке эвакуирован через запасной выход. А вот сам Ардабьевский остался в "аквариуме". Стекло в нём бронированное, так что его жизни ничто не угрожало".

Теперь Ардабьевского возможно привлекут по делу о попытке побега фигурантов "банды ГТА" и стрельбе в Мособлсуде. Он будет проходить свидетелем. Ожидается, что он расскажет о действиях сотрудников и нападавших.

Автор: Алексей Минин3 августа 2017, 13:51

комментарии

Политика

Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
Куда Трамп заведет Америку
Молдаване отомстили Рогозину
Майдан приравняли к бомбежкам Югославии

Шоу-бизнес

Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Первый канал лжет ради славы Малахова
На Боню напали из-за татуировки

Проишествия

Мощный взрыв в Абхазии перепугал российских туристов
Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде
Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем (видео)
22-летняя модель умерла на глазах мужа

Lifestyle

В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
Главные кинопремьеры недели
Начались съемки нового сезона сериала "Мажор" с Прилучным
Шоу-бизнес

Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей

Певица рассказала строгости, которая царит в ее доме
Шоу-бизнес

Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала

Неожиданные планы популярного телеведущего
Шоу-бизнес

На Боню напали из-за татуировки

Это произошло в первый и последний раз, пообещала звезда
Политика

Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина

Москва может пойти на ответные меры после введения американских санкций

Гороскоп

Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа

Фоторепортажи

Как постарели звезды "Дома-2"
Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж
Десантура оторвалась в Москве
Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем

Спорт

Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями

Регионы

Таксист приехал на собственное ограбление в Югре
Байкальск призвал на помощь Путина
Бортпроводник спас переставшего дышать ребенка
По Петербургу гуляет потерявшийся лось (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru