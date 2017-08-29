Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро

Вечером 29 августа в вагоне поезда московского метро на станции "Киевская" был обнаружен подозрительный предмет. Поезд отогнали в тупик для проверки.

На место происшествия прибыли кинологи. Выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности. Инцидент не повлиял работу метрополитена, передает агентство городских новостей "Москва".