На западе Украины разбился самолет

В Ивано-Франковской области на западе Украины рухнул легкомоторный самолет. Рядом с обломками воздушного судна было обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, погибший – 53-летний житель Львова, которого ищут вторые сутки, сообщили в местном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.