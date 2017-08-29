На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала

Столичные правоохранители задержали 39-летнего вандала на территории детского сада на северо-востоке города. Поймать злоумышленника удалось благодаря вовремя сработавшей сигнализации.

Преступник разбил окно в здании, а также уничтожил горшки с цветами. Общая сумма ущерба составила 18,5 тысячи рублей, передает агентство городских новостей "Москва". Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении хулигана.