Пассажиры погибли в аварии с автобусом в Египте

На трассе Эль-Минья – Каир в провинции Бени-Суэйф автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, после чего оба транспортных средства слетели с моста, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще 42 получили ранения. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в Египте в ДТП ежегодно гибнут 12 тысяч человек.