В Москве у безработного отобрали 12 миллионов долларов

Четверо злоумышленников на автомобиле Mercedes подъехали к переулку Маяковского в центре Москвы, где отобрали у безработного жителя столицы сумку, в которой было 12,4 миллиона долларов, передает РИА ФАН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется поиск преступников.