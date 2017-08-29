В Москве у безработного отобрали 12 миллионов долларов

Четверо злоумышленников на автомобиле Mercedes подъехали к переулку Маяковского в центре Москвы, где отобрали у безработного жителя столицы сумку, в которой было 12,4 миллиона долларов, передает РИА ФАН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется поиск преступников.
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