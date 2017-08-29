Элитный бордель в Москве закрыли после контрольной закупки

После контрольной закупки активисты общественной организации "Белая гвардия" нагрянули в элитный подпольный бордель на Ленинском проспекте в Москве, передает телеканал "360". Затем неравнодушные граждане пригласили в заведение наряд ППС, который связался с дежурной оперативной группой. Черный ход – единственный путь к отступлению – был заблокирован. Воспользоваться им успела только администратор борделя, и то покидать рабочее место ей пришлось прямо в халате. Попавшие в облаву девушки объяснили, что в борделе не работают, а оказались все вместе случайно. Теперь им грозит штраф, а администратору – уголовное дело. О расценках в самом заведении красноречиво говорят цены в баре, средний чек в котором начинается от 20 тысяч рублей. Помимо десяти спален, в борделе есть комнаты отдыха, душевые, прачечная, сушилка и другие помещения.

