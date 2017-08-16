Умерла звезда фильма "Война и мир"

В ночь на 16 августа в возрасте 99 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино Кира Головко. Она прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет.

Кира Николаевна Головко являлась старейшей актрисой МХТ имени Чехова. Прощание с ней состоится 18 августа в Портретном фойе. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище, сообщает RT.

В 1938 году Головко поступила во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра, где служила около 80 лет с небольшим перерывом. В одном из интервью она отметила, что легче всего работалось с Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым.

"Первого я когда-то обидела – не согласилась идти к нему в "Современник". Боялась, что за это меня выгонят из МХАТа. И это вполне могло произойти, такое было время. Табаков в другое время принял меня, дав очень хороший оклад. И Табакову, и Ефремову я обязана бесконечно. Это отличные режиссеры", – рассказала актриса.

Кира Николаевна Головко родилась 11 марта 1919 года в Ессентуках. Удостоилась званий лауреата Сталинской премии (1947) и народной артистки РСФСР (1957). Была задействована в спектаклях "Синяя птица", "На дне", "Лес" и других. В кино исполнила более 20 ролей, в том числе графини Ростовой в экранизации "Войны и мира" Сергея Бондарчука.