Во Франции тела россиян пролежали в доме десять дней

В одном из домов в городе Дуэ на севере Франции полиция и пожарные обнаружили тела двух выходцев из России, пишет "Газета.ru". Тревогу подняли друзья пары, которые долго не могли с ними связаться.

При осмотре трупов специалисты установили, что смерть наступила не менее чем за десять дней до обнаружения. Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранители подчеркнули, что следов борьбы в доме не зафиксировано. Пара прожила во Франции свыше 15 лет.