В Казахстане нашли тело пропавшего мальчика из России

В Казахстане завершилась операции по поиску 6-летнего мальчика из России. Труп ребенка был найден в озере на севере страны.

"Местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах", – рассказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Руслан Иманкулов. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, передает ТАСС.