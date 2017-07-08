В Казахстане нашли тело пропавшего мальчика из России

В Казахстане завершилась операции по поиску 6-летнего мальчика из России. Труп ребенка был найден в озере на севере страны.
"Местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах", – рассказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Руслан Иманкулов. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, передает ТАСС.
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