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Происшествия

На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП

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На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении поездов. По предварительным данным, электрички следуют с отставанием от графика из-за грозы.

"Нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 – Лосиноостровская", – сообщили в пресс-службе МЖД. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Автор: Евгений Мышко5 июля 2017, 20:49

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