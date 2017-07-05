На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении поездов. По предварительным данным, электрички следуют с отставанием от графика из-за грозы.

"Нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 – Лосиноостровская", – сообщили в пресс-службе МЖД. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

