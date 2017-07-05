В движении поездов на МЦК произошел сбой

Вечером на Московском центральном кольце произошел сбой в движении поездов. Составы, следующие по часовой стрелке, проезжают без остановки станции"Дубровка", "Угрешская", "Новохохловская" и "Нижегородская".
В обратном направлении движение происходит в обычном режиме. "Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить штатное движение", – сообщили в официальном канале МЦК в Telegram.
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