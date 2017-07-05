Под Москвой мужчина открыл стрельбу по детям

В селе Софьино Раменского района Подмосковья местный житель напал на группу подростков. Он открыл по ним огонь из травматического пистолета.

Отмечается, что дети праздновали день рождения. Именинник был госпитализирован в ранением ягодичной области, передает Life.ru. Правоохранители разыскивают злоумышленника.