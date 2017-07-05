Под Петербургом поезд с сотнями пассажиров сошел с рельсов

В районе станции "Ефимовская" под Санкт-Петербургом пассажирский поезд Воркута – Санкт-Петербург сошел с рельсов. Внутри находятся 465 человек.

Предположительно, локомотив столкнулся с путевой машиной, передает Mash. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подъездных дорог к месту столкновения нет, сообщают в социальных сетях. По предварительным данным, пострадавших нет.