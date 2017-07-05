На севере Москвы в бытовке два дня насиловали девушку

В столице двое мужчин два дня удерживали в бытовке 28-летнюю москвичку и насиловали ее. ЧП случилось на 1-й улице Леонова, передает телеканал "360".
Злоумышленники познакомились с девушкой 1 июля и пригласили на шашлыки, а после застолья избили ее и закрыли в бытовке. Убежать пленнице удалось только 3 июля, на следующий день она обратилась в полицию.
Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск. Обстоятельства происшествия выясняются.
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