На севере Москвы в бытовке два дня насиловали девушку

В столице двое мужчин два дня удерживали в бытовке 28-летнюю москвичку и насиловали ее. ЧП случилось на 1-й улице Леонова, передает телеканал "360".

Злоумышленники познакомились с девушкой 1 июля и пригласили на шашлыки, а после застолья избили ее и закрыли в бытовке. Убежать пленнице удалось только 3 июля, на следующий день она обратилась в полицию.

Один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск. Обстоятельства происшествия выясняются.