Писатель Даниил Гранин умер в реанимации

В возрасте 98 лет умер писатель Даниил Гранин. В последние дни он находился в реанимационном отделений одной из больниц Санкт-Петербурга, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Даниил Александрович скончался в ночь на среду", – цитирует "Интерфакс" источник в медицинских кругах города на Неве.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт. Воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год работал в "Ленэнерго" и научно-исследовательском институте. Был членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета". Гранин стал инициатором создания ленинградского общества "Милосердие".



Печататься начал в 1949 году. Он всю жизнь писал про ученых. "Я понял, что работа ученого, работа техника доставляет удивительное наслаждение, что это связано с какой-то поэзией жизни. Как ни странно, именно это – одна из возможностей получить удовлетворение своей жизнью… если ты что-то создаешь. Хочется понять, что такое вообще жизнь, что такое природа. Человек рожден, нынешний человек, вообще из любознательности", – цитирует Гранина "Коммерсантъ".

"Они все живут впереди нас, потому что они хотят что-то создать еще небывалое, то, что мы еще не знаем. Это придает человеку какую-то особую прелесть существования… Я пытался писать об этом… Иногда я видел, что это мои вещи наполняют людей тоже какой-то ответной радостью и помогают им понять, кто они такие, помогают найти себя… " – отметил автор "Иду на грозу".



Его романы "Искатели", "Зубр", эссе "Эта странная жизнь" и "Страх", повести "Прекрасная Ута", "Сад камней", "Месяц вверх ногами", "Дождь в чужом городе" – не однократно были экранизированы. Роман "Мой лейтенант" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" (2012).

3 июня 2017 года в Константиновском дворце президент России Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию. "Каждый человек, – сказал во время церемонии награждения писатель, – ищет какой-то смысл в своей жизни. Я прошел четыре года войны и задумался о том, что это чудо, что я остался жив… Такие чудеса бывают у каждого человека так или иначе, и так или иначе он ищет для себя, почему это чудо происходит… каков смысл жизни, которую он ведет…"

