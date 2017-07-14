Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
"Два убитых туриста на курорте Красного моря были немцами, а не украинцами, как сообщалось ранее", – передает Associated Press. В качестве источника издание указало "официального представителя службы безопасности Египта".
Эту информацию также подтвердил осведомленный источник в туристической фирме. "В отеле Zahabia были убиты две гражданки Германии. Потом убийца пробрался в отель El Palacio и ранил одну россиянку, он ударил ее ножом. Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице", – цитирует собеседника РИА Новости.
Между тем стало известно, что в результате трагедии также пострадали два гражданина Армении. По данным СМИ, один из них помог стражам порядка задержать нападавшего. "Преступник был обезврежен с помощью нашего раненого гражданина", – заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Он подчеркнул, что жизни обоих потерпевших сейчас ничего не угрожает.
صورة من الفندق لإحدى السائحات المصابات#الغردقة pic.twitter.com/mzzQjyQ8AR— Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.
Отметим, что происшествие в Хургаде находится на контроле у премьер-министра Египта Шерифа Исмаила и главы МВД Магди Абдель Гафы. "Египетский премьер поручил оказать максимальное внимание пострадавшим, а также найти всех причастных к нападению", – сообщили в местных СМИ.
موقع صدى البلد ينشر صور للشاب الذى طعن سائحتين وأصاب أخرى في الغردقة وتقول إن "مختل" pic.twitter.com/Y1cowvXWdR— Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина намеренно искал среди туристов иностранцев. "Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу", – цитирует его местное издание "Аль-Масри аль-Йоум". По словам свидетелей бойни, на вид нападавшему было около 25 лет, он был одет в джинсы и черную рубашку-поло. После трагедии он позвонил на неизвестный номер и попросил забрать его с пляжа. Через некоторое время убийца нырнул в море и попытался скрыться с места преступления, однако сотрудники гостиницы на катере вынудили его вернуться на берег. Там его задержали охранники отеля.
فيديو للحظة اسعاف السائحات أمام الفندق في #الغردقة pic.twitter.com/BTUhMe7Grs— Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.
Напомним, 14 июля 2017 года неизвестный мужчина напал с ножом на туристов одной из гостиниц египетского города Хургада. Сообщается, что он приплыл на территорию отеля с близлежащего пляжа, после чего напал на людей. Мотивы преступника до сих пор неизвестны.
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