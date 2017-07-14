Убийца в Хургаде охотился на иностранцев

Стали известны новые подробности кровавой бойни на пляже одной из гостиниц в Хургаде. Как выяснилось, неизвестный мужчина намеренно искал на территории отеля иностранцев.

Очевидцы происшествия рассказали, что трагедия произошла на пляже египетского отеля Sunny Days El Palacio Resort. По их словам, напавший на туристов мужчина целенаправленно искал среди них иностранцев. "Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу", – цитирует его местное издание "Аль-Масри аль-Йоум".

По словам свидетелей бойни, на вид нападавшему было около 25 лет, он был одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения он позвонил на неизвестный номер и попросил забрать его с пляжа. Через некоторое время убийца нырнул в море и попытался скрыться с места преступления, однако стражи порядка на катере вынудили его вернуться на берег. Там его задержали охранники гостиницы.

Сообщается, что неизвестный напал на пятерых отдыхающих, среди которых были две гражданки Украины. Они скончались на месте происшествия. Среди раненых есть туристка из России, но при этом она также уроженка Украины. Национальность остальных пострадавших уточняется.

Тем временем чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий заявил, что в Хургаде "после обеда произошел теракт". По его словам, трое неизвестных напали на туристов, которые проживали в отелях The Habia и Sunny Days El Palacio, передает телеканал "112 Украина".

موقع صدى البلد ينشر صور للشاب الذى طعن سائحتين وأصاب أخرى في الغردقة وتقول إن "مختل" pic.twitter.com/Y1cowvXWdR — Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.

В то же время Геннадий Латий подчеркнул, что он пока не может подтвердить, что в результате нападения погибли две гражданки Украины. "По нашей информации, погибли два человека, информация немного разнится, но по нашей это могут быть граждане или Германии, или Армении", – пояснил генеральный консул.

Между тем египетские стражи порядка оперативно усилили меры безопасности в Хургаде и на въездах в город, передает РИА Новости. "Особенно тщательно проверяют документы, пропускают только тех, кто живет или постоянно работает, либо едет отдыхать, а также сопровождающих туристические группы", – рассказал источник в туристическом секторе Хургады. Он добавил, что полиция получила распоряжение проверить всех жителей курорта на причастность к преступлению, в особенности неработающих.

Напомним, 14 июля 2017 года неизвестный мужчина напал с ножом на туристов одной из гостиниц египетского города Хургада. Сообщается, что он приплыл на территорию отеля с близлежащего пляжа, после чего напал на людей. Мотивы преступника до сих пор неизвестны.