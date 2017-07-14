В кровавой бойне в Хургаде ранена россиянка

В Сети появились новые подробности кровавой бойни в одной из гостиниц египетского курорта Хургада. Сообщается, что в результате трагедии пострадала гражданка России.

В генеральном консульстве России в Хургаде сообщили, что одной из пострадавших в результате нападения оказалась гражданка нашей страны. "Женщина получила несколько ножевых ранений", – рассказал сотрудник учреждения. При этом он отметил, что на данный момент она находится под присмотром врачей. "Ее жизни ничего не угрожает", – цитирует собеседника агентство "Интерфакс".

В то же время генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев отметил, что на самом деле у пострадавшей туристки из нашей страны двойное гражданство. "У нее российское и украинское гражданство", – заявил представитель посольства. "Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает", – цитирует его РИА Новости.

موقع صدى البلد ينشر صور للشاب الذى طعن سائحتين وأصاب أخرى في الغردقة وتقول إن "مختل" pic.twitter.com/Y1cowvXWdR — Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.

При этом он добавил, что россиянку в больнице уже навестил сотрудник российского генконсульства в Хургаде. "Ему врачи сказали, что ранения поверхностные. Информации о других туристах с российским гражданством нет", – заявил Джамшед Болтаев.

Примечательно, что ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил противоположную информацию. "Там россиян нет, ни организованных групп, ни индивидуальных туристов. В данной ситуации граждане России не пострадали", – цитирует его РБК.

Напомним, 14 июля 2017 года неизвестный мужчина напал с ножом на туристов одной из гостиниц египетского города Хургада. Сообщается, что он приплыл на территорию отеля с близлежащего пляжа, после чего напал на людей. В результате происшествия погибли две гражданки Украины, также пострадали еще четверо отдыхающих разных национальностей. Мотивы преступления до сих пор неизвестны.