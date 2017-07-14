Двух украинок зарезали средь бела дня на пляже в Хургаде

Неизвестный мужчина напал с ножом на туристов одной из гостиниц египетского города Хургада. В результате происшествия пострадали шесть человек, среди них – две гражданки Украины.

В Министерстве внутренних дел Египта сообщили, что инцидент произошел в пятницу, 14 июля 2017 года. По предварительным данным, мужчина приплыл на территорию отеля с близлежащего пляжа, после чего напал на туристов. Мотивы преступления до сих пор неизвестны, передает Associated Press.

موقع صدى البلد ينشر صور للشاب الذى طعن سائحتين وأصاب أخرى في الغردقة وتقول إن "مختل" pic.twitter.com/Y1cowvXWdR — Amr Elqazaz (@amrsalama) 14 июля 2017 г.

Сообщается, что всего в результате происшествия пострадали шестеро туристов различных национальностей, всех их экстренно госпитализировали. По словам медиков, в результате трагедии погибли две гражданки Украины. Нападавший был задержан вскоре после происшествия, передает Lenta.ru.

Между тем местное издание Elbalad сообщает, что среди шестерых пострадавших было трое граждан Сербии, а также один турист из Украины или Польши. По данным источника в правоохранительных органах, стражи порядка оцепили территорию отеля. Документов при нападавшем не оказалось – по его словам, он потерял их в море.

Тем временем директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко заявил, что среди потерпевших нет граждан нашей страны. "Там россиян нет, ни организованных групп, ни индивидуальных туристов. В данной ситуации граждане России не пострадали", – цитирует его "РБК".

В заключение отметим, что трагедия произошла спустя несколько часов после стрельбы в египетском городе Эль-Гиза. По предварительным данным, члены запрещенной в России террористической группировки "ИГ", находясь в автомобиле, застрелили пятерых полицейских.