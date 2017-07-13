Экономный попрошайка сжег свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы
Хозяином квартиры числился бывший электрик управления делами президента Петр Павлов. Жилье ему досталась на вершине карьеры, но после увольнения в семье настало безденежье, сообщает Mash.
В пятикомнатной квартире площадью около ста квадратных метров проживали глава семьи, его супруга, сын, мама и кот. Пока Павлов работал, финансовых проблем не было. Но после его увольнения в семье настали тяжелые времена. Павлов перебивался случайными разовыми доходами и просил подаяние на Старом Арбате. Так бывшему президентскому электрику удавалось сносно зарабатывать. Но когда из исторического центра Москвы прогнали попрошаек, художников и менестрелей, в когда-то роскошной квартире Павловых рыночной стоимостью около сорока миллионов рублей был объявлен режим тотальной экономии.
Семья перешла на свечное освещение. Все равно электричество отключили за долги. Из-за неосторожного обращения с открытым огнем и занялся пожар.
Спасатели прибыли оперативно и укротили огонь. Но к тому времени Петр Павлов и его мать, к сожалению, были уже мертвы.
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