Машинист пытался спасти внучку Хрущева

Машинист электропоезда, увидев на железнодорожных путях пожилую женщину, пытался предупредить ее о приближении звуковыми сигналами. Тем не менее она не успела отреагировать на его предостережение. Позднее выяснилось, что погибшая – внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Представители Следственного комитета России (СКР) опубликовали первую информацию о гибели Юлии Хрущевой. По данным ведомства, трагедия произошла, когда пожилая женщина шла вдоль железнодорожных путей, передает агентство "Интерфакс".

"В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково – Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована", – рассказала представитель Московского управления на транспорте СКР Татьяна Морозова. По ее словам, Юлия Хрущева скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

Представитель СКР добавила, что по факту гибели внучки Никиты Хрущева организована доследственная проверка. "Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заявила Татьяна Морозова.

Смерть Юлии Хрущевой подтвердили ее родственники, передает газета "Известия". "Печально. Очень", – сказал Илья Хрущев, приемный сын Сергея Никитича Хрущева. Дочь погибшей Нина Хрущева разместила на своей странице в социальной сети Facebook совместную с ней фотографию, не оставив под ней никаких комментариев.

Ранее стало известно, что Юлия Хрущева сутки пролежала на рельсах после того, как ее сбила электричка. Билетный кассир на станции Мичуринец, где произошла трагедия, узнала о случившемся только утром, передает телеканал РЕН ТВ. Следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе неосторожное поведение пожилой женщины на железнодорожных путях.

Юлия Хрущева приходится первому секретарю ЦК КПСС внучкой, однако политик удочерил ее после гибели отца – военного летчика Леонида Хрущева. Напомним, что в августе 2016 года в возрасте 87 лет скончалась дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей.