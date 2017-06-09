Сбитая электричкой внучка Хрущева сутки пролежала на рельсах

Выяснились шокирующие подробности гибели внучки первого секретаря ЦК КПСС. Юлия Хрущева сутки пролежала на рельсах, после того как ее сбила электричка.

Криминалисты установили, что давность смерти на момент обнаружения тела составляла 24 часа, передает Life.ru. Билетный кассир на станции Мичуринец, где произошла трагедия, узнала о случившемся утром.

"Я слышала, что обнаружили тело женщины. Приехала, и мне сообщили. Даже подробностей не знаю", – цитирует ее РЕН ТВ. Причина смерти пока не установлена, однако кассиру сказали, что Юлия Хрущева скончалась от травмы головы.

Следователи выясняют причины ее падения на рельсы. Стражи порядка рассматривают несколько версий, в том числе неосторожное поведение на железнодорожных путях.

По данным источника ТАСС, внучка первого секретаря ЦК КПСС переходила пути в неустановленном месте. Информатор агентства "Интерфакс" заявил, что "женщина 1940 года рождения упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд".

Напомним, что на Киевском направлении электропоезд, следовавший из Внуково в Москву, сбил пожилую женщину. Получив несовместимые с жизнью травмы, она скончалась до приезда скорой помощи. Оказалось, речь идет о родственнице Никиты Хрущева.

Юлия Хрущева приходится первому секретарю ЦК КПСС внучкой, однако политик удочерил ее после гибели отца – военного летчика Леонида Хрущева. Напомним, что в августе 2016 года в возрасте 87 лет скончалась дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей.