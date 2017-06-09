Опубликовано видео с места гибели внучки Хрущева

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места гибели внучки бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлии. Кадры сделаны ночью на платформе Мичуринец Киевского направления МЖД.
Ранее сообщалось, что 77-летняя Юлия Хрущева попала под пригородный электропоезд. Трагедия, по одним данным, произошла на платформе Мичуринец, по другим, – на станции Солнечная. Внучка Хрущева получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте до приезда скорой помощи.
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