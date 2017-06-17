На северо-западе Москвы иномарка сбила четырехлетнюю девочку

В столице водитель автомобиля Ford Mondeo сбил четырехлетнюю девочку, после чего задел рейсовый автобус. Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Свободы, передает агентство "Москва".
Помимо ребенка в ДТП пострадал еще один пешеход. В настоящее время девочка в тяжелом состоянии госпитализирована.
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