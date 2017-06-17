Москвич пытался заживо сжечь свою собаку в парке

В столице мужчина попытался убить свою собаку на глазах у прохожих. Москвич привел сенбернар в парк, обустроил место для костра и взял бензин и спички, намереваясь поджечь пса. Однако мужчину вовремя остановили заметившие неладное прохожие, сообщает паблике Mash.

Как рассказал злоумышленник, убить животное он решил из-за проблем в бизнесе, которые вызвали у него первый срыв. В настоящее время мужчина задержан.