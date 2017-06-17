На юго-западе Москвы загорелся психоневрологический интернат

В столице из психоневрологического интерната из-за пожара эвакуируют людей. Инцидент произошел на улице Каховка, передает Life.

По словам очевидцев, из здания валит густой черный дым. На месте работают пожарные. Известно, что очаг возгорания находится на кровле над обеденным залом. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.