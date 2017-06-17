Депутат Госдумы скончался в возрасте 50 лет

Умер депутат от "Единой России" Олег Грищенко. Ему было 50 лет. Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, парламентарий скончался после продолжительной болезни, передает РИА Новости.

Грищенко был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва, исполнял обязанности мэра города. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Госдумы. Грищенко трудился в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.