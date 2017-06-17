В центре Москвы произошла массовая драка

В центре столицы на улице Малая Бронная произошел конфликт с участием около 20 человек. По одной из версий, мимо группы пешеходов, стоящей на тротуаре, проехал автомобиль и обрызгал их. Горожане остановили водителя, чтобы высказать свое недовольство.

Однако по другой версии, в конфликт вступили местные жители и уборщики мусора. Поводом для ссоры якобы стало то, что рабочие громко шумели, передает РЕН ТВ.

На место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители и доставили участников конфликта в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

