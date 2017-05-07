Пьяный москвич ранил себя ножом из-за девушки

Житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил себя ножом. 35-летний мужчина объяснил свой поступок ссорой с девушкой, передает телеканал "360".
Москвич госпитализирован в больницу имени Склифосовского. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
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