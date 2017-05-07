Младенец погиб при пожаре в многоквартирном доме в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске при пожаре в новостройке погиб шестимесячный ребенок. Как сообщает РИАМО, трагедия произошла в ночь на 6 мая на 13 этаже в доме №5 по улице Молодежная.

"Тридцатилетнюю женщину в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в реанимационное отделение Солнечногорской ЦРБ. Спасти ее шестимесячную дочь не удалось. Девочка задохнулась продуктами горения", – рассказал источник в медицинских кругах. Обстоятельство ЧП устанавливаются.