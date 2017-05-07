На северо-востоке Москвы прохожий разбил нос школьнику

Рядом с одним из супермаркетов в Северном Медведково у 16-летнего школьника произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В результате инцидента прохожий ударил юношу и разбил ему нос, передает телеканал "360".
Об инциденте рассказала мать пострадавшего. По ее словам, ребенку потребовалась медицинская помощь.
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